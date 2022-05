Bagni: «All’Inter stavo per dare un pugno al presidente Pellegrini. Il Napoli mi fece fuori in una notte»

Intervista ad Avvenire: «Fu una coltellata per me. Maradona e Napoli hanno vissuto in simbiosi, Diego fece una giornata di volo per i 18 anni di mia figlia»

Il quotidiano Avvenire ha intervistato Salvatore Bagni autore del libro “Che vi siete persi…” scritto con Bruno Giordano. In questa intervista ripercorre la sua carriera, con passaggi ovviamente sul Napoli e su Maradona.

Parla dell’Inter, andò via Bersellini e arrivò Rino Marchesi

La presunta combine di Genoa- Inter.

C’hanno scritto pure un libro ( Non si fanno quelle cose a 5 minuti dalla fine!) – sorride – . Roba da matti, io so solo che su assist di Hansi Müller segnai il gol della vittoria, ma siccome non mi venne ad abbracciare nessuno dei miei compagni l’ufficio inchieste mi mandò a chiamare per interrogarmi. Mi chiesero: «Come mai signor Bagni?» A me caddero le braccia… come mai cosa, perché avevo fatto gol? Nella mia mentalità giocare significava provare a divertirmi e a vincere sempre, e io solo quello ho sempre cercato di fare.

La lite con Pellegrini neopresidente dell’Inter che subentrò a Fraizzoli.

Quando me lo ridisse per la decima volta allora gli risposi che se la pensava così potevano anche vendermi. Sandro Mazzola mi chiama in sede per rassicurarmi: «Salvatore dai, continua così, resta te stesso». Alla fine Pellegrinì tirò troppo la corda. Mi fece rientrare a Milano a fine campionato mentre ero a Cesenatico al capezzale di mia suocera malata – che poi morì quel luglio, a 56 anni – per comunicarmi: «Non volevo dirti niente: tu vieni in ritiro, stop. Altrimenti quest’ anno giochi nel giardino di casa mia».

Napoli.

Io non serbo mai rancore per nessuno, Pellegrini è un gran signore e un grande imprenditore, ma con me ha sbagliato, perciò quando ricevetti la telefonata di Marchesi che allenava il Napoli gli risposi al volo: «Con lei Mister vengo a giocare da qualsiasi parte». Faccio notare che lasciavo una Inter da scudetto per un Napoli che lottava per non retrocedere.

È stato un dono reciproco, Maradona al Napoli e Napoli per Maradona. Chi sostiene che la città ha danneggiato il campione non sa quello che dice. Diego e Napoli hanno vissuto in simbiosi e per capire questa città bisogna averla vissuto come abbiamo fatto noi ai tempi. Per questo quando ognuno degli ex ragazzi del 1° scudetto torna, la gente di Napoli lo abbraccia come se non fosse mai partito.