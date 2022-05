Al Khelaifi: «Mbappé non è rimasto per soldi. Tebas teme che la Ligue1 diventi migliore della Liga»

Il presidente del Psg: «Mai parlato di soldi con Kylian, quel che conta è il progetto sportivo. La Liga non è più quella di tre anni fa»

Conferenza stampa di presentazione di Mbappé che è rimasto al Psg e giocherà a Parigi fino al 2025.

Al Khelaifi ha detto:

“Non abbiamo mai parlato di soldi e non lo faremo mai. Il denaro, per Kylian, non è la cosa più importante. Il progetto sportivo viene prima di tutto. Perché un investimento così importante? Perché è il miglior giocatore del mondo”.