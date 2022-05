A Verona cinque Daspo ai tifosi del Napoli (scontri), nessuna notizia dello striscione

Denunciati dalla Digos per aver cercato lo scontro con i veronesi armati di cinture e aste di bandiere. Ci furono cariche di alleggerimento

Del famigerato striscione dei tifosi del Verona non si sa niente. La Procura evidentemente continua a indagare. Nel frattempo ci sono cinque Daspo per i tifosi del Napoli che sono stati denunciati dalla Digos della questura di Verona per un tentativo di aggressione dei tifosi del Verona.

I fatti risalgono al 13 marzo giorno della partita tra Verona-Napoli.

Un gruppo di ultrà napoletani avevano cercato lo scontro con la tifoseria veronese armati di cinture e aste di bandiere, ci furono cariche di alleggerimento per evitare lo scontro.