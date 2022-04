Simeone: «Supercoppa? La Federcalcio ha più interesse che vadano avanti Barca e Real…»

Tra le clausole dell’accordo con l’Arabia Saudita ce n’è una che prevede maggiori introiti se in finale arrivassero Barca e Real

“Chiaro che in Supercoppa non c’è dubbio che economicamente, teoricamente, sarebbe meglio se andassero avanti Real Madrid e Barcellona“. Il Cholo Simeone, interrogato in conferenza stampa sul “caso Supercoppa“, risponde. Dritto al punto come al solito. Gli audio tra Piqué e Rubiales sulla “Supercoppa d’Arabia”, a cui l’Atlético ha partecipato nel 2020 e nel 2022, hanno sollevato un polverone in Spagna. Soprattutto perché tra le clausole dell’accordo ce n’è una che prevede maggiori introiti se in finale arrivassero Barca e Real…

“In linea di principio ci sentiamo molto orgogliosi di aver gareggiato in questi dieci anni riflessi in tutte le squadre che lottano per essere vicine al vertice, Betis, Siviglia, Villarreal, Real… Tutte hanno la sensazione di essere nello stesso cesto. Ma è chiaro che, in base alle informazioni relative alla Supercoppa, non c’è dubbio che economicamente, teoricamente, in base a quello che viene fuori, la Federcalcio trarrebbe un vantaggio se andassero avanti Madrid e Barcellona. Una situazione specifica che dovrà essere spiegata meglio, e saremmo tutti più sereni”.