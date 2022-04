Napoli, Ounas non si è allenato per influenza, per Lobotka personalizzato in campo

Il report della seduta di allenamento del mattino. Ancora una volta, presente a Castel Volturno anche il presidente De Laurentiis

Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno in vista dell’impegno di campionato di domani al Maradona contro il Sassuolo. Dal report pubblicato dal club come al solito si evincono informazioni relative allo stato dei calciatori di Spalletti. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ounas non si è allenato, per una sindrome influenzale. Ancora una volta, era presente alla seduta anche il presidente De Laurentiis.

