Napoli, Osimhen costretto a lasciare l’allenamento per un risentimento alla coscia sinistra

Il report dell’allenamento del club. Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ounas, Petagna e Di Lorenzo personalizzato in campo

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno. Se ne ricavano, come di consueto, diverse informazioni sulle condizioni dei giocatori ancora infortunati. Da quanto si legge, Victor Osimhen ha accusato un risentimento alla coscia sinistra che lo ha costretto ad interrompere l’allenamento prima della fine. Buone notizie per Meret, che è tornato ad allenarsi in gruppo per tutta la seduta. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto personalizzato in campo.

