Nagelsmann: «Dopo il Villarreal ho ricevuto 450 minacce di morte su Instagram»

L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha rivelato di aver ricevuto 450 minacce di morte su Instagram dopo l’eliminazione in Champions League ad opera del Villarreal di Emery.

Nagelsmann ha parlato in vista della trasferta del Bayern che domenica di Pasqua giocherà in casa dell’Armina Bielefeld.

Il 34enne tecnico dei bavaresi ha dichiarato:

«So che riceverò sempre critiche, è normale, posso affrontarlo. Ma con 450 minacce di morte su Instagram, non è così facile. Se la gente vuole uccidermi è una cosa, ma attaccano anche mia madre che non si interessa minimamente di calcio e non c’entra nulla con la nostra eliminazione. Non lo capisco. È un comportamento selvaggio. Non appena spengono la tv, le persone dimenticano ogni decenza. E pensano anche di avere ragione, questo è l’aspetto folle”.