Mourinho ce l’ha ancora con Di Bello: su Instagram pubblica la foto del contatto tra Zaniolo e Meret

Il giorno dopo Napoli-Roma 1-1, a José Mourinho non è ancora passata la rabbia per l’episodio del contrasto tra Meret e Zaniolo, per lui rigore, non concesso dall’arbitro Di Bello. Su Instagram, l’allenatore della Roma ha pubblicato tre foto della trasferta napoletana, una delle quali, appunto, ripropone l’episodio incriminato. Ieri, nel post partita, il tecnico aveva espresso con parole dure il suo risentimento verso il direttore di gara, parlando anche di vergogna.

Oggi Mourinho torna sull’argomento, ma senza fare alcun cenno all’episodio, a parte la pubblicazione dello scatto. Anzi, il messaggio è disteso e rivolto soprattutto ai tifosi della Roma:

«Mi è piaciuto giocare nello stadio Maradona, così orgoglioso dei miei giocatori/squadra… che famiglia ❤ ❤ ️mi dispiace che i sostenitori della Roma non abbiano avuto il permesso di venire alla partita. Ora treno e pizza time».

