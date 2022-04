Modric fa Caravaggio e firma la rimonta del Real Madrid che era a dieci minuti dal baratro

Partita di straordinaria intensità contro il superlativo Chelsea che è andato in vantaggio 3-0. Poi, il cambio Camavinga-Kroos, l’assist di Modric e il 2-3 finale di Benzema

“El Madrid es immortal” titola Marca. “Con sufrimiento” scrive As. “Esto es el Madrid… y punto” aggiunge Pedrerol il Biscardi di Madrid che qualche minuto aveva scritto di umiliazione storica dopo la vittoria dell’andata per 3-1 fuori casa. Il Real era sotto di tre gol (a zero) in casa contro uno splendido Chelsea. Ottime le scelte di Tuchel con Loftus-Cheek che ha messo in grande difficoltà i blancos e Jorginho in panchina Mancavano dieci minuti a un’eliminazione che avrebbe avuto conseguenze pesanti per il Real di Ancelotti anche se il Chelsea è la squadra campione d’Europa.

Poi, a dieci minuti dalla fine, Modric si ricorda di Caravaggio e pennella un cross che è un’opera d’arte, una trivela che però non c’entra niente con la trivela. Rodrygo (entrato da due minuti al posto di Casemiro) si avventa su quel pallone e segna l’1-3. È il momento in cui cambia la partita. Anche se di fatto l’aveva cambiata prima Ancelotti con un cambio doloroso ma inevitabile: Camavinga per Kroos. Fin lì c’era stato solo il Chelsea con un Madrid probabilmente troppo attendista e che ha pagato con due gol il proprio attendismo. Poi, nei supplementari, pallone recuperato da Camavinga, assist di Vinicius e la rete del solito Benzema: 2-3. Di fatto, non è successo più niente. All’ultimo minuto Jorginho ha avuto un’occasione nei pressi del dischetto del rigore e si sa che da quelle parti l’italo-brasiliano non dà il meglio di sé: palla fuori e Chelsea eliminato.

Si parlerà tanto di questa partita ma le parole se le porterà via il vento. L’unico dato di fatto è che il Real di Ancelotti è in semifinale dopo aver eliminato i favoriti del Psg e i campioni in carica del Chelsea. Mostruosa partita di Modric, così come di Valverde. Ottimo il Chelsea per coraggio e per la prestazione. Una partita che ovviamente in Italia possiamo giocare solo alla Playstation. Due spagnole in semifinale: Villarreal e Real Madrid. In attesa delle partite di domani.