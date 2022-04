In casa è il secondo peggior Napoli dell’era De Laurentiis, ma fuori è in linea con l’anno dei 91 punti

Al Maradona la media è di 1,76 punti a partita, solo nell’anno dell’ammutinamento fu leggermente più bassa (1,74): è una tendenza preoccupante

Quello allo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde è il riferimento letterario più gettonato quando si vuole indicare una personalità duplice, una buona e l’altra cattiva (o quantomeno del tutto imprevedibile). S’è scritto e riscritto, detto e ridetto, che il Napoli di Spalletti è un Napoli double-face. C’è un Napoli allo Stadio Maradona, Mr.Hyde, e un Napoli da trasferta, il Dr. Jekyll. Il primo è settimo in classifica e ha perso cinque volte. Il secondo è primo, vince quasi sempre, ha perso solo a San Siro contro l’Inter in una partita che peraltro è andato vicinissimo a pareggiare.

Le ultime due partite al Maradona contro Fiorentina e Roma, se possibile, hanno ulteriormente confermato questa preoccupante tendenza. In uno stadio pieno come quasi mai era stato quest’anno (e non certo per le norme anti-Covid) il Napoli aveva l’opportunità di consolidare la candidatura allo scudetto e ha fatto l’esatto contrario. Ha raccolto un solo punticino sui 6 disponibili e ha salutato, a meno di clamorosi ribaltoni, le ambizioni più gloriose.

La media del Napoli di Spalletti, in casa, è di 1,76 punti a partita. Solo una volta era stata (leggermente) più bassa nell’era De Laurentiis: era il tribolato anno dell’ammutinamento. Quella volta la media punti in casa, alla fine, fu 1,74. Il Napoli arrivò settimo perché fuori casa fece ancora peggio (1,53). Quest’anno, con tutta probabilità, finirà nelle prime quattro. Il merito però è solo ed esclusivamente di un’eccezionale rendimento fuori casa. 2,37 punti a partita in media. Meglio, stando ai freddi numeri, aveva fatto solo il Napoli di Sarri dei 91 punti. Spalletti può fare addirittura meglio visto che gli restano ancora tre trasferte: il Napoli giocherà a Empoli, a Torino e al Picco, a La Spezia. Tre trasferte non impossibili. Potenzialmente può arrivare a 46 punti, Sarri ne fece 45.

Indagare i motivi di una differenza di rendimento così sostanziale non è certo semplice. Certo spicca il dato dei gol fatti. Il Napoli di Spalletti, alla giornata 33, ha fatto solo 28 gol in casa, di cui 8 su rigore. L’anno scorso a fine anno i gol casalinghi erano quasi il doppio: 50. Con Ancelotti furono 41, così come furono 41 nell’ultima stagione agli ordini di Sarri. In generale, quello di questo campionato è un rendimento casalingo (anche in termini realizzativi) più o meno in linea con quello dell’annus horribilis, il 2019/2020. Dove però il Napoli prese pali e traverse a go-go. Alla fine gli azzurri avevano realizzato 31 gol in casa, pochini. Volendo ancora frugare negli almanacchi bisogna tornare addirittura al 2009/2010 per trovare una Serie A così povera di esultanze in quel di Fuorigrotta. Era il tempo dell’avvicendamento Donadoni-Mazzarri, il Napoli fece 26 gol. Per il resto, gli azzurri hanno sempre fatto almeno una quarantina di gol al San Paolo, oggi Maradona. A meno di goleade con Sassuolo e Genoa, è veramente difficile che il Napoli di Spalletti possa avvicinarsi a questa cifra.

I dati nel dettaglio.

21/22 Spalletti. In casa (per ora) 30 punti. 9V 3P 5S. Media punti 1,76. 28 gol fatti. Settimo in classifica. È invece primo fuori casa, 11 vittorie e una sola sconfitta. Media fuori casa 2,31. 20/21 Gattuso. In casa 40 punti. 12 V, 4P, 3S. 50 gol fatti. Media punti 2,11. Media fuori casa 1,91. 19/20 Ancelotti/Gattuso. In casa 33 punti. 10V 3P 6S. 31 gol realizzati. Media punti 1,74. Media fuori casa 1,53. 18/19 Ancelotti. In casa 43 punti. 13V 4P 2S. 41 gol fatti. Media punti in casa 2,26. Media fuori casa 1,89. 17/18 Sarri. In casa 45 punti. 14V 3P 2S. Media 2,37. 41 gol fatti. Media fuori casa 2,42. 16/17 Sarri. In casa 43 punti. Media 2,26. 13V 4P 2S. Gol fatti 44. Fuori casa 43, media identica: 2,26. 15/16 Sarri. In casa 51 punti. 16V 3P 0S. 49 gol fatti. Media punti 2,6. Fuori casa la media si abbassa a 1,6. Le 6 sconfitte tutte fuori casa. 14/15 Benitez. In casa 38 punti. Media 2,00. Secondi in classifica. 46 gol fatti. 11V 5P 3S. Va male fuori casa: media 1,32, più sconfitte (8) che vittorie (7). 13/14 Benitez. In casa 43 punti. Media 2,26. 13V 4P 2S. 43 gol fatti. Media fuori casa 1,84. 12/13 Mazzarri. In casa 46 punti. Media 2,42. 14V 4P 1S. 44 gol fatti. Media fuori casa 1,68 11/12 Mazzarri. In casa 36 punti. Media 1,89. 10V 6P 3S. 39 gol fatti. Media fuori casa 1,32. 10/11 Mazzarri. In casa 40 punti. Media 2,11. 12V 4P 3S. 33 gol fatti. Media fuori casa 1,58. 09/10 Donadoni/Mazzarri. In casa 35 punti. Media 1,84. 9V 8P 2S. 26 gol fatti. Media fuori casa 1,26. 08/09 Reja/Donadoni. In casa 35 punti. Media 1,84. 10V 5P 4S. 27 gol fatti. Media fuori casa 0,58. 07/08 Reja. In casa 37 punti. Media 1,95. 11V 4P 4S. 27 gol fatti. Media fuori casa 0,68.