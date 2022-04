Il Chelsea raggiunge il Liverpool in finale di Fa Cup: battuto il Crystal Palace

Hanno segnato Mason Mount e Loftus-Cheek. Lukaku è partito ancora dalla panchina, è entrato al 77′ a risultato acquisito

Nella domenica di Pasqua si gioca l’altra semifinale di Fa Cup. Il Chelsea sfida il Crystal Palace per raggiungere il Liverpool in finale. I Reds hanno battuto ieri il City di Guardiola (2 a 3) complice l’indecisione di Steffen nella costruzione dal basso che ha mandato in gol Mané.

Missione compiuta per la squadra di Tuchel che ha vinto 2-0. I gol sono arrivati nel secondo tempo: al 65′ ha segnato Loftus-Cheek su assist di Havertz, poi il raddoppio di Mount. Lukaku nonostante le parole del mister (Tuchel ha dichiarato che ha bisogno di giocare) ha ancora una volta guardato i compagni dalla panchina. È entrato al 77′ a risultato acquisito.

La finale si giocherà il 14 maggio.