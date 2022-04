Gazzetta: si intensificano i contatti tra Lukaku e l’Inter, «Se mi volete, se mi riprendete, io ci sono…»

Il belga è sempre più a disagio al Chelsea, e sente spesso sia i suoi ex compagni che i dirigenti. L’Inter non esclude più al 100% l’ipotesi di un ritorno

La Gazzetta dello Sport racconta che i contatti tra Lukaku e il mondo Inter si fanno sempre più pressanti.

Il belga è sempre più a disagio nel Chelsea, non gioca da titolare da febbraio.

“Anche per questo, il canale con l’ex club Romelu l’ha (ri)aperto da settimane e non si tratta solo di WhatsApp di cortesia o chiamate nostalgiche ai vecchi compagni: nonostante qualche mugugno tra chi si era sentito più ferito dai modi dell’addio, tutti riabbraccerebbero il belga dentro e fuori dal campo. In due anni Lukaku si è fatto volere bene per i gol, la professionalità e il buon umore. Ma i contatti sono continui anche e soprattutto con i dirigenti e la frase che rigira sempre è più o meno questa: «Se mi volete, se mi riprendete, io ci sono…».