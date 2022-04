Il Castellani di Empoli è uno stadio stregato per il Napoli: una sola vittoria in dodici precedenti

La statistica la pubblica Foot Stats su Tuttomercatoweb. Per ben 7 volte gli azzurri sono stati addirittura sconfitti in Toscana. Il Napoli vinse nel 2017/2018

Quello di Empoli è quasi un campo stregato per i partenopei. Lo fa notare il portale Foot Stats su Tuttomercatoweb. Gli empolesi non vincono dalla partita d’andata, allo stadio Maradona ma grazie a un girone d’andata al di sopra delle aspettative (e alla corsa del gambero di quelle dietro) sono riusciti a tenersi ben distanti dalla bagarre-salvezza.

Il Napoli – tornando alle statistiche – ha vinto al Castellani una sola volta in 12 sfide di campionato tra Serie A e B. E’ accaduto il 19 marzo 2017 (2-3 con doppietta di Insigne e gol di Mertens). E per ben 7 volte ha addirittura perso contro i toscani in trasferta. Pesante il 5-0 subito nella stagione 1997/98.