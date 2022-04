Gravina: «Plusvalenze? È l’ennesima lacerazione all’interno del nostro sistema»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al telefono durante la cerimonia di consegna del Premio Bearzot, vinto da De Zerbi. Ha parlato del caso plusvalenze.

«Plusvalenze? Il calcio deve cambiare con delle azioni responsabili che deve portare avanti la governance federale ma anche nella cultura dei suoi dirigenti di riferimento. Quella di oggi è l’ennesima lacerazione all’interno del nostro sistema. Non entro nel merito, mi dispiace ancora una volta che su questo tema, molto attenzionato, sensibile e delicato non si riesca ancora a trovare una soluzione, condivisa, di buon senso. Ora dobbiamo iniziare a parlare di sostenibilità finanziaria, con controlli rigidi, rivisitazione di alcuni parametri e indicatori non più procrastinabili».