Elmas e Lobotka continuano il lavoro personalizzato, Ghoulam parzialmente in gruppo

Il report del primo allenamento odierno del Napoli non riferisce novità su Di Lorenzo. Chi è sceso in campo a Empoli ha svolto solo parte della seduta

La prima sessione d’allenamento del «più o meno ritiro» del Napoli a Castel Volturno, effettuata sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis, non ha portato particolari novità in merito ai calciatori infortunati che non hanno preso parte alla rovinosa trasferta empolese.

Elmas e Lobotka, alle prese con infortuni muscolari, hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Non è improbabile che possano essere convocati per la partita di Sassuolo. Lo stesso vale per Faouzi Ghoulam che invece ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Il report non fornisce aggiornamenti né sulle condizioni né tantomeno sulle attività di recupero svolte da Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli ha comunicato che la seduta è stata lasciata anzitempo da chi è sceso in campo dal primo minuto ad Empoli.