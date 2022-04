Sky annuncia la prima cena terapeutica del Napoli. Adl vuole capire il crollo di Empoli

Spera di confrontarsi con la squadra sui motivi del crollo delle ultime settimane. Lungo incontro con Spalletti

Come avevano anticipato diversi quotidiani sportivi, Aurelio De Laurentiis ha deciso di assistere all’allenamento mattutino del Napoli al Konami Training Center. L’ha comunicato il club stesso nel consueto report delle attività. Il presidente ha assistito a bordo campo a tutta la seduta, lasciata anzitempo da chi è sceso in campo dal primo minuto ad Empoli.

Ghoulam, assente al Castellani, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Elmas e Lobotka, alle prese con dei problemi muscolari, hanno continuato a svolgere la loro tabella di lavoro personalizzata in campo e proveranno a recuperare una discreta condizione per la partita in casa col Sassuolo, ieri sconfitto dalla Juventus. Il report non menziona Di Lorenzo. La squadra svolgerà un’altra sessione di allenamento nel pomeriggio.

Il patron, secondo quanto riporta la radio ufficiale del Napoli, sarà a Castel Volturno tutta la settimana. È un modo per mostrare «vicinanza e sostegno» alla squadra. Sempre Kiss Kiss Napoli riferisce di un lungo colloquio con l’allenatore Luciano Spalletti. De Laurentiis, riferisce invece Sky, tornerà in serata, parteciperà alla prima delle già famose cene terapeutiche che hanno poi sostituito l’iniziale decisione del ritiro. Con la sua presenza spera di confrontarsi con la squadra sui motivi del crollo delle ultime settimane e rilanciare la corsa degli azzurri per consolidare il piazzamento Champions.