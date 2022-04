El Shaarawy: «Meritavamo sicuramente qualcosa di più, non molliamo mai»

Nel post partita di Napoli-Roma, ai microfoni di Dazn, Stephan El Shaarawy, autore del gol del pareggio dei giallorossi.

Che valore ha questo pareggio?

«Se entriamo e giochiamo con questo spirito sicuramente possiamo andare lontano e lottare per traguardi importanti. La strada è quella giusta, abbiamo fatto una partita tosta e meritavamo sicuramente qualcosa in più. abbiamo dimostrato che non molliamo fino all’ultimo è un segnale positivo. Sono contento del risultato, ci dà tanta fiducia, anche se meritavamo qualcosa in più. Sicuramente pensiamo al quarto posto, finché la matematica non ci condanna abbiamo il dovere di provarci fino alla fine e lo faremo».