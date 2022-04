Da quando l’entrata in scivolata è diventata fallo? Lunare l’arbitraggio di Di Bello

Surreali il fallo e l’ammonizione a Koulibalyt. La direzione di gara è stata disastrosa ma Mourinho non è credibile (e non aiuta a centrare il problema) se racconta di fischi a senso unico

L’arbitraggio di Di Bello in Napoli-Roma è stato pessimo. L’arbitro è stato di gran lunga il peggiore in campo. Francamente non comprendiamo fino in fondo lo sfogo di Mourinho, sarebbe stato più credibile se avesse parlato di arbitraggio insufficiente con errori da entrambe le parti. Per come l’ha messa lui, sembra che sia stato un arbitraggio a senso unico in favore del Napoli. È un film di fantascienza. Di Bello ha impiegato tre minuti, con il richiamo del Var, per assegnare un rigore che avrebbe visto persino Byron Moreno. Quello su Zaniolo è rigore? Non lo sappiamo. È vero che Meret esce in ritardo ma ribatte il pallone, dopodiché lo abbatte ok ma non può certo sparire.

C’è un altro aspetto che ci interessa. La decisione a nostro avviso più inquietante di Di Bello è stata l’ammonizione nel primo tempo a Koulibaly che ha recuperato due palloni uno dietro l’altro, crediamo entrambi in scivolata certamente lo era il secondo. Intervento pulito sul pallone, Koulibaly non alza la gamba, non entra a martello, niente di niente. L’arbitro fischia il fallo e ammonisce il senegalese. La domanda è: è cambiato il regolamento? Bisognerebbe discutere seriamente della direzione di gara di Di Bello, ma senza cercare di tirare acqua al proprio mulino. In Italia ci sono arbitraggi che altrove, per fortuna, non hanno cittadinanza. Perché? Così non si va da nessuna parte. Se in Italia si adotta un altro regolamento, è importante dirlo.