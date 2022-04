Conference League, la Uefa sospende il tecnico del Bodo Glimt e il preparatore dei portieri della Roma

La Commissione disciplinare della UEFA ha squalificato sia il tecnico del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, che il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, dopo quanto accaduto nella partita di andata di Conference League. Ricordiamo che nel post partita Pellegrini denunciò un’aggressione ai danni del preparatore giallorosso da parte dell’allenatore avversario negli spogliatoi. Aggressione a cui aveva risposto il club norvegese, minacciando denunce e raccontando tutta un’altra versione dei fatti. La Uefa interviene con un comunicato in attesa di capire meglio le dinamiche della faccenda.

– L’allenatore dell’FK Bodø/Glimt, il sig. Kjetil Knutsen, è provvisoriamente sospeso per le prossime partite delle competizioni Uefa per club a cui altrimenti parteciperebbe fino a quando l’Organo di controllo, etica e disciplinare Uefa non deciderà nel merito del caso, in conformità con Articolo 49 del Regolamento Disciplinare Uefa (DR), per violazioni degli Articoli 11(2)(b) e 15(1)(g) DR.

– L’allenatore dei portieri dell’AS Roma, Nuno Santos, è provvisoriamente sospeso per le prossime partite delle competizioni Uefa per club a cui altrimenti parteciperebbe fino a quando l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa non deciderà nel merito del caso, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento Disciplinare Uefa (DR), per violazioni degli articoli 11(2)(b) e 15(1)(g) DR.