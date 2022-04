Colbrelli: «Mi ritengo fortunato. Ho letto tante cose non vere sul mio conto. Verrà il tempo delle valutazioni»

La Gazzetta dello Sport intervista Sonny Colbrelli. Il 22 marzo scorso, al termine della volata nella prima tappa del Giro di Catalogna, il ciclista è collassato per arresto caridaco. E’ stato riportato in vita grazie al defibrillatore. Poi gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

«Inutile girarci intorno, mi ritengo fortunato. Molto fortunato. Non sono parole di circostanza. Sono tranquillo. E consapevole. Beh, tutti sappiamo che in questo mondo siamo di passaggio. Non ci pensiamo mai, specie se abbiamo una vita piena. Come quella dei ciclisti. Quando mi sono svegliato in ospedale ho faticato a capire cosa era accaduto: difficile da credere e accettare. All’inizio ero arrabbiato con il mondo intero. “Perché a me? Cosa ho fatto di male per avere questo?”. E cerchi risposte che non puoi trovare. Nessuno può trovare. Quelli sono stati i giorni peggiori».