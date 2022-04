Bonucci: «Dal campo il fallo sembrava in area, ma la Var lo ha valutato fuori»

A Dazn: «Avremmo potuto fare il secondo gol con loro in 9, non ci siamo riusciti. Peccato, i tre punti ci avrebbero dato tanto»

Ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio contro il Bologna, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci.

«Abbiamo cercato di spingere tutto in avanti mettendo pressione per cercare il gol del pari, poi potevamo sicuramente fare il secondo con loro in 9. Peccato, i tre punti ci avrebbero dato tanto».

Sull’episodio controverso del rigore.

«Dal campo sembrava dentro l’area, abbiamo la Var che ci permette di identificare il punto esatto e lo hanno valutato fuori area, poi è diventato punizione».

«Quando si gioca alla Juve la pressione la hai sempre, sia dentro che fuori dal campo. In alcune situazioni l’apporto del pubblico ci serve per tirare fuori qualcosa di più che da soli non riusciamo. Chiediamo questo ai tifosi. Oggi abbiamo provato a portare a casa la vittoria ma non ci siamo riusciti».