Per la stampa inglese la Juve ha fatto un mezzo pacco al Tottenham di Paratici: «Un cobra velenoso»

Sul Mail: “La Juve ha sfruttato i problemi decisionali degli Spurs” e gli ha rifilato Kulusevski e Bentancur. Arrivabene è un mago: ha riparato gli errori di Paratici in 21 giorni”

“La Juventus è stata come un cobra velenoso nella finestra di mercato di gennaio: ha ipnotizzato le sue vittime e si è lanciata con un morso fatale al collo di Fabio Paratici e del Tottenham”.

In Inghilterra l’hanno preso con un certo sospetto il collegamento ancora vivo tra la Juve e il suo ex dirigente, con quelle operazioni di mercato che per la critica avrebbero aiutato i conti dei bianconeri mentre spendevano e spandevano per Vlahovic. “C’è molta curiosità su come Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur possano diventare fondamentali nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 di Antonio Conte, visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi”, scrive il Daily Mail.

“La Juventus è stata molto attenta a sfruttare i problemi decisionali degli Spurs, che sembrano eccessivamente dipendenti dalle scelte di Conte e Paratici”.

E ancora: “Maurizio Arrivabene, l’amministratore delegato della Juventus, somiglia a mago Merlino e ha barba e capelli disegnati da uno stilista. Con tre accorte mosse ha regalato alla Juventus un risparmio di quasi 30 milioni di euro liberando i conti dallo stipendio di Aaron Ramsey. Arrivabene è riuscito, con un tocco di magia, a rimediare a tutti gli errori commessi da Paratici a Torino in soli 21 giorni”.

C’è andato di mezzo il Tottenham, insomma: “La frenesia delle ultime ore di mercato ha forse generato troppe aspettative su due giocatori che in Italia hanno avuto prestazioni da giocatori normali e non da top player”.

“La sensazione è che Paratici abbia scelto Kulusevski per disperazione, non sapeva chi comprare per accontentare l’esigente Conte e ha scelto di scommettere sullo svedese. Anche la scelta di Bentancur sembra essere un piano B, anzi forse un piano C viste le difficoltà nel raggiungere i top player in quel ruolo”.