Ospina sfortunato: dopo la papera in porta, arriva anche l’intossicazione alimentare

Lo racconta la Gazzetta dello Sport. In dubbio la presenza del portiere colombiano in campo contro l’Argentina nella sfida clou per la qualificazione al Mondiale

Sfortunato il percorso di David Ospina in Nazionale. Dopo la papera che ha portato alla sconfitta della Colombia contro il Perù, in casa, il portiere del Napoli è stato colpito anche da un’intossicazione alimentare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Ora è in dubbio la sua presenza nella sfida contro l’Argentina, che è fondamentale per la Colombia per inseguire ancora il sogno della qualificazione al Mondiale in Qatar.

Un momento decisamente no.