Ospina, papera in Colombia-Perù. Mondiale a rischio per i cafeteros (VIDEO)

All’84esimo il gol di Edison Flores, colpevole il portiere del Napoli. La Colombia è sesta nel girone di qualificazione, restano tre partite

Papera per Ospina: il portiere del Napoli, in Nazionale, ha preso un gol evitabile, sul suo palo, da Edison Flores, centrocampista del Perù. All’ottantaquattresimo minuto di una sfida decisiva per le sorti di entrambe le nazionali: con la vittoria, infatti, i peruviani hanno superato la Colombia nel girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar. I cafeteros, a tre partite dalla fine, sono al sesto posto. E quindi potenzialmente fuori anche dagli spareggi. Con Brasile e Argentina già qualificate, gli altri due posti sono attualmente occupati dall’Ecuador, 24 punti, e proprio dal Perù, a quota 20 punti. Al quinto posto, valido per l’accesso al playoff, l’Uruguay a 19 punti. Seguono Colombia a 17, Cile a 16 e Bolivia a 15.

La contestazione dei tifosi è stata forte. Anche nei confronti di James Rodriguez che ha provato invano a calmarli: nulla da fare. Anzi dagli spalti sono piovuti diversi oggetti verso il fantasista ex Bayern e Real Madrid.