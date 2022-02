Neanche il Barcellona scalda i tifosi del Napoli, fin qui venduti meno di 9mila biglietti

I prezzi sono moderati, in media un biglietto costa 54 euro. La capienza sarà al 50%. A Milano i prezzi sarebbero stati molto più alti e i biglietti sarebbero andati a ruba

Come diceva La Capria, Napoli o ti addormenta o ti ferisce a morte. Sembrano più addormentati – da anni – i tifosi del Napoli che probabilmente sono stati eccessivamente viziati dalla squadra del cuore e ormai non trovano più stimoli. Come recitava il cartellone di quell’uomo che si recava allo stadio negli anni Ottanta, testuale: “È colpa tua se i figli non ti obbediscono, ci dai troppi soldi in tasca”.

Abituati troppo bene, i tifosi del Napoli si sono impigriti e nemmeno l’arrivo del Barcellona li ha destati dal loro torpore. Per la gara di ritorno di Europa League, in programma il prossimo 17 febbraio, sono stati fin qui venduti 8757 biglietti (su 27mila), per un incasso di 470mila euro.

Stavolta non si può addurre nemmeno la scusa dei prezzi alti. Per la sfida col Barcellona i prezzi sono piuttosto contenuti, come del resto avviene quasi sempre per le partite del Napoli:

Tribuna Posillipo, 100 euro

Tribuna Nisida, 85 euro

Tribuna Family Adulto 15 euro / 10 euro (under 12)

Distinti 60 euro

Curve anello superiore 45 euro

Curve anello inferiore 30 euro

I biglietti in vendita saranno la metà di quelli previsti, circa 27 mila. In media un biglietto costa 54 euro e se pure il Napoli dovesse arrivare il tutto esaurito in tempi di Covid, l’incasso sarebbe inferiore al milione e mezzo di euro.

Non osiamo immaginare quali prezzi e quanta affluenza ci sarebbe stata a Milano per la sfida di una delle due milanese con il Barça che non è più quello di un tempo ma è pur sempre uno dei club più prestigiosi di tutti i tempi.