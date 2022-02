Lazio-Napoli, i convocati / Lobotka torna a disposizione di Spalletti

Il tecnico lo aveva anticipato in conferenza stampa, aggiungendo che difficilmente il centrocampista giocherà da titolare

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per il match di domani sera contro la Lazio all’Olimpico. Come già annunciato da Luciano Spalletti in conferenza stampa, tra i disponibili per il match torna anche Stanislav Lobotka, anche se il tecnico ha fatto capire che sarà difficile vederlo giocare da titolare contro la squadra di Maurizio Sarri.

Portieri: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Amir Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Diego Demme, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski

Attaccanti: Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Victor Osimhen, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo Politano