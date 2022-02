Juve, ecco Zakaria: «Vieira il mio modello, ma ho la mia identità. Il mio papà tifava Juventus»

Dopo Vlahovic è tempo di conferenza stampa anche per Zakaria, nuovo centrocampista della Juventus. Il calciatore svizzero, che arriva dal Borussia Moenchengladbach, indosserà la maglia numero 28. Aggiunge fisicità e geometrie alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Questo il report della conferenza da parte dei colleghi di Tuttomercatoweb.

Fisicità, geometrie. Ma pochi gol.

Sicuramente è sempre stato un obiettivo aumentare sensibilmente il numero dei gol. Visto che sono alla Juve questa potrebbe essere una buona occasione per diventare più efficace in questo senso

Che idea ha del calcio italiano e della Juventus?

Un’idea molto buona, mi ha fatto un’impressione eccezionale. È una squadra forte, con qualità. Se devo fare un paragone con la Germania, per me è un grande passo in avanti. Il club è di grande qualità.

Come si descriverebbe come giocatore?

Amo giocare in avanti, sono aggressivo, amo recuperare i palloni, aiutare nel recupero. Posso descrivermi come un giocatore completo.

Puo già giocare domenica?

Fisicamente mi sento bene, mi sono già allenato due volte e comincio a prendere le misure della squadra. Se l’allenatore ha bisogno di me sono pronto a scendere in campo anche il prossimo turno.

Ha un modello?

Ha già parlato con Allegri?

Abbiamo avuto occasione di parlare già. Mi ha detto più o meno cosa si aspetta da me, se devo iniziare a chiudere o allungarmi, ma non abbiamo discusso i dettagli

È orgoglioso di essere qui?

Sì moltissimo, era un sogno per me. Mio padre tifava Juventus quindi conosco molto di questo club, cercherò di mettere tutto me stesso per aiutare la squadra a migliorarsi.