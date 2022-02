Gli Ultras Psg: «La nostra pazienza ha un limite, siamo stufi». Monta l’insoddisfazione per Pochettino

Con l’eliminazione dalla Coppa di Francia salgono a tre i trofei perduti dal tecnico. Gli ultras: «È una squadra senza gioco, in regressione. Contestavamo di più Tuchel che almeno aveva vinto».

L’eliminazione del Psg dalla Coppa di Francia, ai rigori contro il Nizza, ha provocato un tweet tanto breve quanto efficace degli Ultras. Il CUP (Collettivo Ultras Paris) ha scritto:

“La nostra ha pazienza ha un limite. #Siamostufi”.

Le Parisien scrive che non è chiaro chi sia il principale bersaglio dei malumori, se Pochettino i calciatori. Ma – aggiunge –

ma sembra chiaro che il terzo trofeo perso dal tecnico argentino dal suo arrivo (Ligue 1, la Supercoppa francese e la Coppa di Francia) indirizza gran parte della rabbia contro di lui. Più in generale, non vanno a suo favore la mancanza di gioco della squadra e le tante sconfitte evitate per un pelo in questa stagione.

NOTRE PATIENCE A SES LIMITES…#RASLEBOL — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 1, 2022

La prossima partita casalinga sarà l’11 febbraio, contro il Rennes, quattro giorni prima della sfida di Champions contro il Real Madrid che sarà la prossima squadra di Mbappé.

Le Parisien ricorda che

Pochettino fu accolto con entusiasmo dai fan un anno fa, quando prese il posto di Thomas Tuchel. Via via, la sua popolarità è progressivamente calata e alla fine del 2021 il suo nome è stato accolto da fischi sempre più forti.

Le Parisien riporta le parole di Matthieu un ultrà parigino:

«Stiamo regredendo e ristagnando dall’arrivo di Mauricio (Pochettino) Non produciamo più granché. Non abbiamo identità. La squadra e la formazione cambiano continuamente ed è complicato per i giocatori avere automatismi. Va detto anche non è tutta colpa dell’allenatore perché sono anche i giocatori in campo che non mostrano alcuna voglia».

Un altro, Fred, definito un habitué del Boulogne, aveva detto:

«Ho amici che avevano Pochettino in simpatia perché era un ex del Psg ma ora in tanti sono stufi. Non c’è gioco, non c’è nulla. Sono molto, molto sorpreso che non ci siano più contestazioni nei suoi confronti. Abbiamo protestato molto di più contro Tuchel che comunque aveva già vinto ed era un po’ più brillante come allenatore»

Non solo gli ultras si lamentano di Pochettino e del Psg. Mickaël Madar, ex attaccante parigino e consulente di Canal+, ha dichiarato: “Sono stanco di vederli giocare, non ne ho più voglia, è quasi un calvario”.