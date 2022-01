Ullrich: «L’alcol non c’entra, sono stato ricoverato per una trombosi, rischiavo di morire»

Alla Bild: «Avevo un’infezione del sangue molto grave. All’inizio della cura ho fatto un test antidroga, l’esito è stato ovviamente negativo»

Jan Ullrich non sarebbe finito in clinica per colpa della dipendenza dall’alcol. È lo stesso ex vincitore del Tour de France a dichiararlo alla Bild. La notizia del ricovero era dei giorni subito successivi al Natale.

«È vero, sono stato ricoverato in ospedale ed ho rischiato di morire a causa di una trombosi e un’infezione del sangue molto grave. Sono sfuggito di nuovo alla morte. All’inizio della cura ho fatto un test antidroga che, ovviamente, ha dato esito negativo. Conoscete la mia storia, tre anni fa sono stato davvero male perché stavo imboccando la stessa strada di Marco Pantani. Sono quasi morto e in Messico sono sfuggito di nuovo alla morte».