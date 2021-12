Ullrich è tornato in una clinica svizzera dopo un festino di droghe e alcol

La notizia della Bild ripresa dal Paìs. Si è sentito male a Cuba, è ricaduto nel vortice. Il rapporto col narcisista Armstrong in cerca di riscatto sociale

Jan Ullrich è di nuovo ricoverato in una clinica svizzera per disintossicarsi. La notizia dei media tedeschi è riportata dal Paìs. A inizio dicembre, l’ex vincitore del Tour de France ha festeggiato a Cuba il suo 48esimo compleanno con una festa a base di droga e alcol.

Durante il viaggio di ritorno in Europa si sentì talmente male che allo scalo del suo aereo in Messico dovette essere ricoverato in ospedale. Lì, secondo la Bild, è andato a trovarlo Lance Armstrong. Poi, una volta riprese le minime condizioni fisiche, è volato in Svizzera paese in cui risiede quando non è a Maiorca.

A Maiorca, racconta El Paìs, era stato arrestato nel 2018 per aver saltato, ubriaco, nel giardino del vicino e aver provocato violenze. In Germania è stato arrestato per aver aggredito una donna in un hotel.

Era già entrato in una clinica svizzera per disintossicarsi.

El Paìs ricorda quando Ullrich era considerato l’Indurain dell’Est. Sottolinea la sua dipendenza da Armstrong. E ricorda le sue confessioni:

Mostrava una cicatrice sul cranio. “Avevo un padre alcolizzato e violento”, ha detto. “Ricordo il primo grande pestaggio che mi ha dato. Avevo sei anni e mi ha lasciato quella cicatrice per sempre.”

Fu coinvolto nello scandalo di doping con il medico Fuentes.

Tre mesi fa, a Maiorca, Armstrong tornò a trovarlo. L’americano bandito, il narcisista che si nutre dell’ammirazione altrui, in cerca di riammissione nella vita sociale.