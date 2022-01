Tuttosport: il Newcastle pronto a presentare un’offerta per Insigne

Lorenzo Insigne è ormai vicinissimo al Toronto. Si aspetta soltanto l’incontro con la dirigenza del club canadese per la firma del contratto. Ma Tuttosport scrive che il Newcastle sarebbe pronto a farsi avanti con un’offerta allettante per il capitano del Napoli.

“Non vuole distrazioni, Insigne, e ha già rifiutato alcune proposte che gli sono arrivate di recente. In primis l’Inter, ma anche l’Atletico Madrid e pure la Juventus, tutte società che avevano fiutato l’affare prendendo a parametro zero un campione che ha contribuito a riportare in Italia la Coppa Europa per nazioni, dopo un’assenza di 53 anni. Esiste una sola alternativa al Toronto, ed è la Premier, da dove gli arriverà a breve un’offerta scritta da parte del Newcastle”.