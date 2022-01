Tagliafico ha chiesto la cessione all’Ajax, ma oltre al Napoli c’è l’Olympique Marsiglia

Lo fa sapere il portale olandese AD. L’agente del terzino della Seleccion è atteso ad Amsterdam per concordare coi lancieri una exit strategy che possa accontentare il ragazzo e pure il club

Nicolas Tagliafico è l’obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa, ed in particolare l’out di sinistra, in queste ultime due settimane di mercato. L’ha fatto sapere Sky nei giorni scorsi. La notizia ha trovato, nelle ultimissime ore, autorevole conferma in Olanda.

Il noto portale olandese AD ha svelato un importante novità: l’agente di Tagliafico in queste ore è atteso ad Amsterdam, dove incontrerà i vertici dell’Ajax, club che detiene il cartellino del terzino della Seleccion. L’obiettivo del viaggio è individuare, insieme coi lancieri, una exit strategy che possa accontentare sia Tagliafico, che ha voglia di provare una nuova esperienza, sia il club che ha potuto contare su di lui in questi anni e che – stando a quanto si scrive in Olanda – non avrebbe intenzione di accettare la formula del prestito.

Sul ragazzo, oltre agli azzurri, è assai vigile l’Olympique Marsiglia. La trattativa, in un senso o nell’altro, potrebbe sbloccarsi già questa settimana.