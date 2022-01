Al Sole 24 Ore Marotta ripete la cantilena del governo cattivo che non aiuta il calcio italiano

Come le poesie a memoria: Macron ha aiutato il calcio francese, siamo un comparto industriale, versiamo all’erario 1,2 miliardi l’anno, c’è il rischio default

Il Sole 24 Ore intervista Beppe Marotta che ripete sempre le stesse cose, la stessa cantilena. Il grido d’allarme per il calcio italiano e il dolore perché il governo non li aiuta. Che in Francia Macron ha dato aiuti per un miliardo «e ha cancellato 200 milioni di Irpef. Noi facciamo fatica a farci riconoscere una dilazione per tasse e contributi superiore ai 4 mesi».

La Serie A e più in generale il calcio italiano sono a rischio default. Questa cosa il Governo e le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull’orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del Covid, ma che non ha ricevuto praticamente nulla in questi due anni di pandemia. I margini di resistenza si sono assottigliati al minimo». Si pensa che il calcio sia ancora il mondo dei presidenti “ricchiscemi” che buttano via soldi per diletto. Il nostro mondo fa fatica a farsi riconoscere per quello che è, però come si fa a ignorare il fatto che il calcio professionistico è un comparto industriale come gli altri? Che ha un giro d’affari prepandemia di quasi 4 miliardi e ne versa all’Erario ogni anno 1,2?