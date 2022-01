Roma, Pellegrini e Zaniolo si allenano in gruppo ma ci sono due nuovi positivi al Covid

Per Mourinho non solo buone notizie. Il capitano dei giallorossi è recuperato dopo diverse settimane di stop

«L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori – vaccinati – sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare».

Questo il comunicato stampa diffuso dalla Roma, che fa sapere che a seguito dei test eseguiti alla prima squadra sono emerse due positività al Covid. La società non ha reso noti i nomi dei due calciatori, ma ieri nella Capitale si era diffusa la voce che si trattasse di due ragazzi in rientro da Dubai. Lo stesso Borja Mayoral, ieri, non si era allenato in gruppo per essere entrato in contatto con positivi.

Per Mourinho, però, ci sono anche buone notizie: il capitano Lorenzo Pellegrini torna a disposizione dopo oltre un mese. Anche Zaniolo sta bene.