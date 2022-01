Pioli: «Abbiamo le nostre colpe ma sono da dividere con l’arbitro»

A Dazn: «Ho provato a clamare i miei giocatori ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto e non ci siamo ripresi»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la beffarda sconfitta contro lo Spezia

Sul gol mancato di Messias

«Ho provato a clamare i miei giocatori ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto e non ci siamo ripresi. Abbiamo le nostre colpe ma sono da dividere con la direzione arbitrale. Anche strano perché ha evitato di fischiare i mezzi falli. Peccato perché poteva essere una grande serata. Qualche difficoltà l’abbiamo avuto, ma abbiamo avuto tutte le possibilità di vincere la partita. Una serata storta e dobbiamo reagire immediatamente»

Poca fluidità

Come può incidere sul campionato?

«Questo dipende derà da noi. Non siamo riusciti a portare una vittoria che volevamo ma ora guardiamo vanti. Tutti possono vere una serata storta, noi l’abbiamo vita oggi e ora dobbiamo ricominciare a correre. È importante per noi che dopo una sconfitta del genere arrivino partite così importanti per permetterci di rimetterci subito in corsa»