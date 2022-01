Ounas giovedì potrebbe già tornare a Napoli: l’Algeria è ultima nel girone

L’attaccante del Napoli è infortunato e ancora non ha esordito ma l’Algeria ha un solo punto. Giovedì la sfida da dentro-fuori con la Costa d’Avorio di Kessié

La Coppa d’Africa di Adam Ounas può finire prima ancora di iniziare. L’attaccante del Napoli è rimasto fuori dalle prime due uscite della sua Algeria a causa di un infortunio non meglio specificato.

I campioni in carica, però, non hanno cominciato proprio alla grande: dopo il clamoroso pareggio con la Sierra Leone ieri hanno perso (1-0) contro la Guinea e si trovano dunque all’ultimo posto del girone. Il tema è che l’ultima partita è contro la Costa d’Avorio di Kessié, che invece di punti ne ha fatti 4. Per l’Algeria giovedì è praticamente una sfida da dentro o fuori, anche un pareggio potrebbe non bastare. E l’avversario non è proprio dei più comodi.

Una situazione difficile ed inaspettata per Mahrez e compagni.