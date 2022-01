Napoli, Zielinski positivo al Covid. Il club: «ha rigidamente rispettato il protocollo»

Insieme a Lobotka e Rrahmani è stato al centro delle decisioni delle Asl in occasione di Juve-Napoli. Il Napoli: «il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo»

Il Napoli comunica la positività al Covid di Piotr Zielinski. Il centrocampista è risultato contagiato nel giro di tamponi effettuato dalla squadra di Spalletti nel pomeriggio. Zielinski, insieme a Rrahmani e Lobotka, era stato al centro delle polemiche, giovedì, in occasione di Juventus-Napoli. Arrivato a Torino, infatti, l’Asl Napoli 2 aveva messo i tre giocatori in quarantena perché contatti di positivi, ma il Napoli li ha schierati ugualmente in campo appellandosi al protocollo Figc sulla quarantena soft.

Il Napoli chiarisce che Zielinski è asintomatico, regolarmente vaccinato e che nei giorni scorsi ha rispettato rigidamente il protocollo medico previsto per evitare la diffusione del virus.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. pic.twitter.com/QNJ7VfPeJe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2022

Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2022