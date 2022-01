Milan, niente risonanza per Ibra, sarà valutato nei prossimi giorni

L’attaccante è uscito dolorante da Milan-Juve. Alla ripresa degli allenamenti, mercoledì, si valuteranno meglio le sue condizioni

Oggi non ci saranno controlli aggiuntivi per Zlatan Ibrahimovic, uscito infortunato ieri da Milan-Juventus, con un dolore al tendine di Achille su cui ha messo il ghiaccio quando ancora si stava giocando. Niente risonanza. L’attaccante sarà valutato alla ripresa degli allenamenti, mercoledì per capire se possa essere disponibile per il derby contro l’Inter in programma nel weekend del 6 febbraio. La notizia è su Calciomercato.com.

Dietro all’infortunio ci sarebbero anche le condizioni non ottimali del terreno di gioco di San Siro.