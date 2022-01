Damascelli: Ibrahimovic dovrebbe chiedere i danni per il terreno di San Siro

Sul Giornale dopo l’infortunio di ieri sera. «Lo stato del campo gli è costata la caviglia. Uno scempio che ribadisce l’assoluta incapacità, se non competenza, di chi gestisce il sistema»

Ieri sera Pioli, dopo l’uscita dal campo di Ibrahimovic per un infortunio alla caviglia, ha detto che la responsabilità è da attribuire alle condizioni del terreno di gioco di San Siro. terreno di cui si discute da tempo e che sabato sera è stato criticato anche dall’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Su Il Giornale Tony Damascelli va oltre e scrive:

il dato più serio riguarda il prato di gioco sul quale si sono disputate quattro partite in sei giorni, uno scempio che ribadisce l’assoluta incapacità, se non competenza, di chi gestisce il sistema. Lo stato del campo è costata la caviglia a Zlatan Ibrahimovic uscito dopo meno di mezzora e qui si potrebbe e dovrebbe aprire anche un’azione per danni.