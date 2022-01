Messaggero: il no-vax della Roma è pronto a chiedere la cessione pur di non vaccinarsi

Non sono serviti a niente i tentativi di Mourinho e della dirigenza. Il calciatore, che resta anonimo, è irremovibile

Secondo quanto scrive Il Messaggero, il calciatore no-vax della Roma, del quale non è noto il nome, per la protezione accordatagli da Trigoria, sarebbe disposto persino a chiedere la cessione pur di non vaccinarsi. I tentativi dell’allenatore José Mourinho e della dirigenza giallorossa di convincerlo sono stati inutili. Tutto invano: un novax irriducibile. Questo è ciò che scrive il quotidiano romano.

“Tanto che, giusto per fare un esempio, il no vax della Roma – il cui nome è coperto dalle norme sulla privacy – ha lasciato intendere che chiederebbe la cessione se non potesse scendere in campo per via del decreto”.