Marotta: «Dybala? I tentativi vanno fatti, non importa se ci riusciamo o meno»

A Mediaset: “La Coppa Italia diventa un obiettivo, l’Inter deve ottenere il massimo da tutti i trofei in cui partecipa”

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l’Empoli.

“La Coppa Italia diventa un obiettivo, l’Inter deve ottenere il massimo da tutti i trofei in cui partecipa. Stasera dare il massimo vuol dire passare il turno”.

Su Scamacca e Frattesi:

“Faccio i complimenti a Carnevali per la valorizzazione dei talenti e per il lavoro fatto. È normale che ci sia attenzione, anche l’Inter guarda questi talenti con attenzione. Tutti lavoriamo per rafforzare l’Inter soprattutto guardando il made in Italy. Dobbiamo riconoscere anche i meriti dell’attuale gruppo, ci sono tanti ottimi professionisti. Siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro”.

Sul rinnovo dei dirigenti nerazzurri:

“Noi non abbiamo agenti o procuratori, ci basta uno sguardo, siamo uomini. Siamo soddisfatti delle nostre posizioni, siamo felici di continuare, non potremmo che esserlo. Siamo in un club di prestigio, il rinnovo è automatico, l’ufficialità verrà annunciata dalla società”.

L’Inter offrirà un contratto a Dybala?

“Quando uno come lui va in scadenza è normale venga avvicinato a club importanti e queste discussioni sono ricorrenti. Poi ricordiamo che abbiamo un pacchetto di professionisti che stanno bene rispondendo alle nostre sollecitazioni. Il management deve essere molto ambizioso nel cercare i giocatori e alzare l’asticella. I tentativi vanno fatti, non importa se ci riusciamo o meno. Il reparto tecnico ci dà garanzie per il presente e il futuro, Inzaghi è contento dei quattro attaccanti”.

Per quale motivo tutti vogliono tornare all’Inter?

“Non lo so, guadiamo con felicità al presente, c’è una struttura solida, c’è un forte appeal. Questo è un motivo d’orgoglio per tutti”.