La telenovela Ihattaren è finita: la Samp risolve il prestito con la Juve, ceduto all’Ajax

La telenovela Ihattaren è finita. Dopo il botta e risposta tra il giocatore e la Sampdoria, alla quale era stato ceduto in prestito, la questione si è risolta con la cessione all’Ajax.

Il fantasista lascia il club blucerchiato e riparte dall’Olanda, come comunicato da Sampdoria e Ajax.

Il comunicato della Sampdoria:

Il comunicato dell’Ajax:

L’Ajax ha raggiunto un accordo con la Juventus FC per il prestito di Mohamed Ihattaren. Il giocatore 19enne, che può ricoprire più ruoli, arriva subito in prestito dal club italiano con cui è sotto contratto. Il contratto di locazione ha una durata di quasi un anno, fino al 31 dicembre 2022 incluso. Nel contratto è inclusa un’opzione per l’acquisto del giocatore. Ihattaren (Utrecht, 12 febbraio 2002) è un prodotto del settore giovanile del PSV e nell’estate del 2021 è passato alla Juventus. Il club italiano lo ha ceduto in prestito direttamente alla Sampdoria, club di Serie A, dove non ha giocato. Ihattaren è attualmente in quarantena, dopodiché si unirà a Jong Ajax. Il direttore sportivo Marc Overmars: “Mo Ihattaren ha solo 19 anni ed è considerato uno dei più grandi talenti del nostro Paese. Tuttavia, a causa di determinate circostanze, non gioca da molto tempo. Con noi ha continuerà a lavorare sulla sua forma fisica al Jong Ajax. Lì potrà poi dimostrare di essere ancora il buon giocatore che conosciamo. Sono molto curioso. Gli offriamo questa opportunità e lo aiuteremo, ma ovviamente inizia con se stesso e lui lo sa”.