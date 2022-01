La Cassazione conferma la condanna a Robinho: 9 anni per violenza sessuale

La prima condanna è del 2017, poi confermata in appello. L’ex calciatore del Milan sconterà la pena in Brasile.

La Corte di Cassazione di Roma ha confermato la condanna a nove anni di carcere nei confronti di Robinho e del suo amico Ricardo Falco per la violenza di gruppo su una ragazza di 23 anni nel 2013. Il ricorso dei legali dell’ex attaccante del Milan, dunque, che sostenevano che il rapporto con la ragazza fosse stato consensuale è stato respinto.

La prima condanna è del 2017, confermata poi in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano. Non ci sono più appelli: l’esecuzione della sentenza è immediata. Robinho sconterà la condanna in Brasile.

All’epoca dei fatti, Robinho aveva 29 anni.