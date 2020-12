Robinho, confermata la condanna a 9 anni per stupro di gruppo

Confermata la sentenza di primo grado: l’ex giocatore del Milan ha violentato una ragazza in un locale milanese nel 2013

Robinho è stato condannato anche in appello a nove anni di reclusione per aver violentato una ragazza con un gruppo di amici, a Milano nel 2013.

I giudici della seconda sezione penale della Corte d’appello di Milano hanno confermato la sentenza di primo grado per violenza sessuale di gruppo.

La violenza è avvenuta il 22 gennaio del 2013 nel Sio Café di Milano. Durante la serata il calciatore brasiliano allora al Milan approfittò di una ragazza di 23 anni, ubriaca, con gli amici.

Nell’immediatezza delle accuse Robinho si presentò in Procura e fu interrogato, ma qualche tempo dopo lasciò l’Italia per tornare a giocare in Brasile.

Dalle intercettazioni fatte durante le indagini emergeva, hanno scritto i giudici di primo grado nelle motivazioni della sentenza, l’«assoluto dispregio» mostrato dagli imputati nei confronti della giovane attraverso epiteti, offese «crudi e sprezzanti, segni inequivocabili di spregiudicatezza e quasi di consapevolezza di una futura impunità».