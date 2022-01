Juan Jesus: «Difendiamo bene indipendentemente da chi gioca perché difendiamo di squadra»

Nell’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. «Abbiamo i centrocampisti davanti a noi, i terzini che ci coprono quando dobbiamo uscire. E l’attaccante che pressa bene»

Quindici gol subiti in campionato: nessuno ne ha subiti meno del Napoli. Merito dei centrali difensivi che si sono alternati, da Koulibaly a Rrahmani passando per Juan Jesus. Ma anche e soprattutto del lavoro di squadra. Si attacca e si difende di squadra, così la pensa Spalletti ed è un concetto che ha ben trasferito ai suoi calciatori. Si vede in campo e poi si vede anche nelle dichiarazioni dei giocatori stessi. Oggi, ad esempio, l’ha fatto presente Juan Jesus nell’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Perché difendiamo bene indipendentemente da chi gioca? Ora state parlando con un difensore, ma è un lavoro di squadra. Noi centrali di difesa abbiamo i centrocampisti davanti a noi che fanno un gran lavoro e poi i terzini che ci coprono quando dobbiamo uscire. E l’attaccante che pressa bene. È un lavoro di squadra, si difende di squadra. Poi noi davanti l’area dobbiamo fare il nostro dovere.