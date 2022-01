Jacobs litiga con Fedez. Il Corsera: dovrà mostrare a Nike di meritare cifre da star del calcio

Jacobs continua a far notizia lontano dalla pista. Due anni fa si era legato al cantante per migliorare la sua immagine sui social. Poi, la cessione del contratto a un’altra azienda e la lite.

Jacobs continua a fare notizia, da agosto solo e soltanto lontano dalla pista. L’ultima è il divorzio da Fedez. Ne scrive il Corriere della Sera che ricorda:

La Zdf si occupa di promuovere artisti e influencer e l’allora emergente Jacobs aspirava (come del resto la compagna Nicole Daza, modella) a trovare visibilità nel mondo dei social, impresa difficile per un atleta che non sia una stella del calcio. (…) Il contratto di Marcell è stato però ceduto l’anno scorso dalla Zdf alla Doom, un’altra azienda gestita da Fedez e dalla madre. In questa cessione gli avvocati di Jacobs (insoddisfatto dei servizi resi dal marito di Chiara Ferragni ancora prima di Tokyo) avrebbero individuato i motivi per chiudere un accordo che avrebbe avuto naturale scadenza a settembre 2022.

due anni fa Jacobs aveva firmato un piccolo contratto per la promozione della sua attività di influencer con la Zdf, la società con sede a Rozzano (Milano) fondata da Fedez e dai colleghi J-Ax e Fabio Rovazzi, poi usciti dal gruppo per divergenze.

Jacobs oggi è una star.

Il fronte commerciale infatti non è semplice: Jacobs è super richiesto come testimonial e deve selezionare con cura le offerte, comprese quelle di impegno come testimonial del made in Italy. Il contratto «tecnico» con Nike, per esempio, è stato sostanzialmente solo ritoccato e arrotondato con i bonus ma non rinnovato o prolungato: entro la fine della stagione Marcell (tra Europei e Mondiali, indoor e outdoor) dovrà mostrare al colosso Usa di meritare una cifra da star del calcio.