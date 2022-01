Insigne: «Contento di questa nuova avventura, ci vediamo a luglio!» (VIDEO)

Il Toronto ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Insigne, che si trasferirà a luglio in Canada. Sui profili social del club della MLS è stato condiviso un video con le parole del capitano del Napoli, che ha rivolto un saluto ai suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole:

«Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura, volevo ringraziare la società. Ci vediamo a luglio. All for one!»