Gazzetta: Tuanzebe, c’è l’accordo tra il Napoli e il Manchester United per il prestito

L’annuncio della chiusura della trattativa sarebbe imminente. Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere fatta per Tuanzebe al Napoli. Il club di De Laurentiis pare abbia raggiunto l’accordo con il Manchester United per il prestito del centrale congolese. Tuanzebe, di proprietà del club inglese, è attualmente in prestito all’Aston Villa. Ieri il tecnico Gerrard ha detto che non se ne sarebbe privato volentieri.

“Sarebbe imminente l’annuncio dell’accordo tra il Napoli e il Manchester United per il prestito di Axel Tuanzebe. Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto”.

Ieri sera Sky Sport scriveva che il Napoli aveva raddoppiato l’offerta iniziale di 200mila euro portandoli a 400mila, ma che il diritto di riscatto non sembrava essere contemplato nell’accordo.