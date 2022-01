Gazzetta: Spinazzola è in ritardo sul recupero, rientrerà a marzo. Niente playoff con la Nazionale 

In conferenza stampa, ieri, Josè Mourinho ha allontanato le speranze di rivedere presto in campo il terzino della Roma, Leonardo Spinazzola.

E a chi gli ha fatto notare che era stato lo stesso Spinazzola a dirlo, Mou ha risposto:

«Allora è stato un pazzo anche lui. Forse è stato solo super ottimista, forse gli hanno detto così per motivarlo, ma per quel tipo d’infortunio è impossibile recuperare in così pochi mesi. Io quando ho cominciato a lavorare, credevo di non riaverlo averlo per tutta la stagione. Se poi tornasse il primo maggio o il primo aprile, sarei contentissimo. Gli suggerisco di stare tranquillo. Ogni giorno che passa è uno in meno per il recupero».