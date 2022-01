Gazzetta: Il rinnovo di Fabian è in stallo ma la Champions può cambiare le cose

Col suo rientro, a Bologna, la qualità di gioco del Napoli è notevolmente migliorata. Fabian Ruiz è un gran palleggiatore ma ha anche, nel suo Dna, giocate piuttosto imprevedibili. E l’arrivo di Spalletti ha dato alle prestazioni del centrocampista andaluso la grande continuità che mancava.

Come scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport, su Ruiz c’è l’attenzione delle big spagnole. Il suo più grande estimatore, secondo la Rosea, è quel Carlo Ancelotti che a Napoli l’ha portato e che ora è sulla panchina del Real Madrid. Ma Fabian è ben visto anche dal Barcellona, sempre in cerca di piedi buoni, e dall’Atletico che lo voleva già l’estate scorsa. Le sirene che arrivano dalla sua patria l’avevano spinto, per la Rosea, a non prendere in considerazione l’approccio iniziale che il Napoli ha avuto l’anno scorso per rinnovare.

Ad oggi il club di De Laurentiis ha l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi di una quarantina di milioni. E per questo non ha iniziato le trattative di rinnovo con nessuno dei tesserati. L’addio di vari giocatori in scadenza, però, potrebbe bastare. Il Napoli proporrà a Fabian un incremento all’attuale ingaggio da 1,5 milioni di euro, probabilmente non il raddoppio che gli potrebbero offrire in Spagna, ma un aumento.

L’impressione è che solo la certezza dell’accesso alla prossima Champions, un toccasana per le casse del club, possa determinare la permanenza di Ruiz.